شاركت حبيبة إكرامي، ابنة حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق إكرامي الشحات، متابعيها بصورة لها من داخل الحرم المكي، عقب يومين من إصابة زوجها رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، بتمزق في العضلة الخلفية، خلال المران.
وظهرت "حبيبة"، خلال إمساكها بالهاتف المحمول، لتصوير نفسها "سيلفي"، مرتدية عباءة سوداء فضفاضة، وحجاب يجمع بين الأبيض والأسود.
تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 11 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "عمرة مقبولة"، و"ادعي لجوزك يقوم بالسلامة"، و"هو فين رمضان صبحي"، و"زي القمر ما شاء الله".
وكان مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، أكد لـ"الوطن سبورت"، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.
وتابع أن اللاعب خضع لأشعة على العضلة الخلفية، وأثبتت إصابته بتمزق، مشيرا إلى أن غياب رمضان لن يقل عن 6 أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة رمضان صبحي تؤدي مناسك العمرة.. والجمهور: "ادعيله يقوم بالسلامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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