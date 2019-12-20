موضة الحقائب كبيرة الحجم تعود إلى ساحات الموضة من جديد، إذ اختارت أشهر دور الأزياء العالمية مودلات مختلفة لهذا النوع من الحقائب، لتصبح بعد ذلك موضة الحقائب الأكثر رواجاً، واليوم سنختص بالذكر حقائب 2020 من فندي: أحجام كبيرة لكل المناسبات.

تحتوي مجموعة فندي للحقائب الكبيرة 2020 على ألوان مميزة وتليق بكل المواسم كالعسلي، والأصفر، والوردي، والأخضر، والبني والكحلي، والتي بفضل تشكيلة ألوانها الرائعة ستتناسب مع مختلف إطلالاتك وأزيائك.

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