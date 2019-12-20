القاهرة – لايف ستايل
قد تقعين في الحيرة أثناء اختيار الحقيبة اليومية الأنسب للجامعة، فأنتِ ترغبين بالظهور بأجمل حلة وتريدين أيضاً أن تتمتعي ببعض الراحة لا سيما إذا كانت ساعات تواجدك في الجامعة طويلة.
حقيبة الظهر للجامعة:
قد تعتقدين أنكِ كبرتِ ولستِ بحاجة لحمل حقيبة الظهر بعد انتهاء المرحلة المدرسية، لكن الحقيقة أن حقيبة الظهر لا غنى عنها في جميع مراحلك الدراسية، وقد تحتاجينها في مرحلة العمل وحاجتك لها تتعدى ذلك فهي من أساسيات السفر أيضاً. لذا، فإن اختيارك لحقيبة الظهر عالية الجودة هو قرار صائب لأنكِ ستستخدمينها في العديد من شؤون حياتك، فحقيبة الظهر تخلصكِ من تقييد يديكِ بحمل الكتب ولوازم الجامعة، كما أنها مريحة وعملية وذات مظهر جميل.
ننصحكِ باقتناء حقائب الظهر التالية:
حقيبة الظهر الحمراء من كالفين كلاين:
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