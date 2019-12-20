حقيبة ألكساندر ماكوين طفرة جديدة في عالم الموضة

كايا جيربر Kaia Gerber، سيلينا غوميز Selena Gomez وناعومي كامبل Naomi Campbell، وغيرهن من السيدات الملهمات اللائي أحدثن طفرة في عالم الموضة العام الماضي.

ومن خلال متابعاتنا لهن وجدنا أن هناك حقيبة جديدة تجمع بينهما وهي حقيبة ألكساندر ماكوين Alexander McQueen التي يطلق عليها القصة Story.

تم رصد النجمات وهن يحملن حقيبة القصة هذه وهي متاحة أخيراً للشراء.

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