كايا جيربر Kaia Gerber، سيلينا غوميز Selena Gomez وناعومي كامبل Naomi Campbell، وغيرهن من السيدات الملهمات اللائي أحدثن طفرة في عالم الموضة العام الماضي.
ومن خلال متابعاتنا لهن وجدنا أن هناك حقيبة جديدة تجمع بينهما وهي حقيبة ألكساندر ماكوين Alexander McQueen التي يطلق عليها القصة Story.
تم رصد النجمات وهن يحملن حقيبة القصة هذه وهي متاحة أخيراً للشراء.
قد يهمك ايضاً:
سيلينا غوميز تشعل الأضواء في حفل جوائز أميريكان ميوزيك أورد
الأناقة والعصرية عنوان إطلالات سيلينا غوميز الأخيرة خلال جولتها في أميركا
كانت هذه تفاصيل خبر حقيبة ألكساندر ماكوين طفرة جديدة في عالم الموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.