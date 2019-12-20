فيديو فاضح لشاب وفتاة يمارسان “قلة الحياء” في موقف سيارات بالكويت يُثير غضباً

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو صادم، لشاب وفتاة يمارسان فعلاً فاضحاً بأحد مواقف السيارات في الكويت.

وذكر أحد الحسابات الكويتية أن الفيديو تم التقاطه لوافد ووافدة وهما في لحظاتٍ حميمة خلف مواقف “المارينا”.

واستنكر المغرّدون ما وصفوها “قلة الحياء” التي بدا فيها كلّ من الشاب والفتاة، وهما يحتضنان بعضهما البعض بطريقةٍ حميمة، ويقومان بتقبيل بعضهما.

واحتراماً لمتابعيها تعتذر “وطن” عن نشر الفيديو الفاضح.

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