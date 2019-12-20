تحذير هام للعُمانيين من الـ 4 أيام المقبلة وهذا ما كشفته “الأرصاد” بعد إنقاذ شخصين وإغلاق مسار “عقبة العامرات ـ بوشر”

أشارت الأرصاد العُمانية بأن السلطنة ستبدأ التأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الـ 4 أيام المقبلة، حيث تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية بشكل متفرق فوق جبال محافظة البريمي ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة و ايضا اجزاء من محافظة الظاهرة.

وقالت الأرصاد العمانية بأن المؤشرات تفيد بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى و درجات الحرارة الصغرى على معظم ولايات السلطنة خلال الأربعة الأيام القادمة مع فرص تشكل الصقيع في المناطق الجبلية.

كما أفادت بوجود نشاط وتدفق السحب الممطرة على سواحل بحر عمان (مسندم وشمال وجنوب الباطنة ومسقط) وعلى جبال الحجر (البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الباطنة) مع فرص لأمطار متفرقة لاحقا.

ونبهت إلى استمرار ارتفاع موج البحر على امتداد سواحل سلطنة عمان من متوسط إلى هائج الموج ( 2.5 متر-3 أمتار) اليوم وحتى مساء السبت.

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وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات الداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، مع احتمال استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح الغد لتشمل محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

إلى ذلك ‏تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎الداخلية من إنقاذ شخصين إثر احتجاز مركبتهما في مجرى وادي الهوب بولاية ‎سمائل وهم بصحة جيدة. ‎‏

من جانبها قالت الشرطة إنه بسبب هطول الأمطار على محافظة مسقط تم غلق مسار عقبة العامرات / بوشر من جميع الاتجاهات، يرجى أخذ المسار البديل عبر العامرات وادي عدي.

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