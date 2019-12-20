قدم الشيف الشربيني طريقة عمل باستا بالتركي المدخن وصوص الريكفورد، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير باستا بالتركي المدخن وصوص الريكفورد مكرونة مسلوقة جبنة ريكفورد تركي مدخن روزبيف فلفل هالوبينو فلفل ألوان مشوي زعتر أعشاب Advertisements كريمة بصل مفروم ناعم زبدة زيت طريقة عمل باستا بالتركي المدخن وصوص الريكفورد يشوح البصل مع الفلفل المشوي والفلفل الهالوبينو يضاف الزعتر والأعشاب والكريمة، ثم يضاف الجبنة الركفورد تضاف المكرونة وتتبل بالفلفل الأسود في طاسة أخرى تشوح شرائح الروزبيف والتركي في الزبدة. تقدم المكرونة ثم يضاف عليها التركي والروزبيف.

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