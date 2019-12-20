داعية إسلامي: إهانة الزوجين لبعضهما مخالفة لشرع الله

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل كما جاء في القرآن الكريم، تعد تخفيفا وإنصافا للمرأة، وليس إهانة أو تقليل أو إنقاص منها كما يعتقد البعض.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يعرض على شاشة "DMC"، مع الشيخ خالد الجندي: "الله يّعلم حقوق المرأة تجاه زوجها ووالدها وشقيقها، ولها حقوق أيضًا في الشهادة لم يتركها، وليس الأمر ضلال في العقل عندما تكون شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، وإنما الضلال هنا العاطفة التي تغلب العقل".

ومن ناحية أخرى، أكد الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، أن ضلال المرأة في الشهادة المقصود به الحب والعاطفة، وهي أن تميل المرأة بعاطفتها، فتذكرها الأخرى، كما جاء في كتاب الله تعالى: "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى"، وذلك خلال حواره في نفس البرنامج.

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وتابع حماد: "الضلال له معاني كثيرة، منها الحب والعاطفة، فالأمر هنا ليس فيه انتقاص لها".

وأكد الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، خلال حواره في نفس البرنامج، أن الضابط بين الأزواج هو ما نص عليه الكتاب والسنة والقيام على المودة والمعروف، مستشهدا بقول الله تعالى: "فعاشروهن بالمعروف".

وتابع الفيل: "مهما كانت المستويات والبيئات، فلا يجوز الإهانة أو الشتم بين الأزواج، ومن يتعمد إهانة الزوجة، أو العكس، يعتبر مخالفا لشرع الله".