الامارات | حيل تُعيد لبشرتك شبابها في الكِبر

شكرا لقرائتكم خبر عن حيل تُعيد لبشرتك شبابها في الكِبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التجميل الألمانية، بريجيت هوبر، إنه يمكن استعادة شباب البشرة في الكِبر، من خلال بعض حيل الماكياج، إلى جانب العناية السليمة والتغذية الصحية.

وأوضحت هوبر أن كريم الأساس «الفاونديشن» يعدّ بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة متجانسة، حيث إنه يعمل على إخفاء الإحمرار والبقع واتساع الأوردة.

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ويمكن مواجهة الهالات السوداء حول العين بوساطة «كونسيلر» ذات لون أفتح من لون البشرة بنصف درجة أو درجة، في حين يمكن مواجهة البقع الصبغية باستخدام كريمات عناية تحتوي على أحماض الفواكه أو خلاصة العرقسوس.

ومن المهم أيضاً العناية بالبشرة جيداً بوساطة منتجات العناية الغنية بمواد الترطيب، مثل «اليوريا وحمض الهيالورونيك»، مع مراعاة عدم نسيان منطقة الرقبة والديكولتيه، نظراً إلى أنها أكثر نحافة وأقل رطوبة من بشرة الوجه، ومن ثم أكثر عُرضة للتجاعيد.

وإضافة إلى ذلك، تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في استعادة شباب البشرة، حيث ينبغي تناول الأطعمة الغنية بـ«أوميغا 3» وزيت جنين القمح وزيت بذر الكتان، حيث تعدّ هذه العناصر مفيدة لصحة وجمال البشرة والأظافر.