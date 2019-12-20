شكرا لقرائتكم خبر عن احذري هذه المواد في «لوشن» الجسم! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مجلة «أوكو تست» من احتواء «لوشن» الجسم على مواد ضارة بالصحة، وذلك بعدما قامت باختبار أكثر من 50 منتجاً. وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه المواد الضارة بالصحة هي: «الأكريليك والأكريليت والكاربومير والكروس بوليمر والكوبوليمر والبولي بيوتين». ويجب الابتعاد عن المواد النفطية، التي تختبئ وراء أسماء مثل: «بارافينوم وليكويدوم وبترولاتوم وسيرا ميكروكريستالينا». وبالمثل يجب الابتعاد عن السيليكون، الذي يختبئ وراء أسماء مثل: «دايميثيكون و ديميثيكونول وسيكلو بينتا سيلوكسان و سيكلو هيكسا سيلوكسان». ويجب أيضاً الابتعاد عن المواد العطرية مثل مادة «بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | احذري هذه المواد في «لوشن» الجسم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.