الامارات | «مهرجان ليغو وعرض تخيّل» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان ليغو وعرض تخيّل» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «دبي فستيفال سيتي مول» عن تعاونه مع مجموعة «ليغو» لإطلاق فعالية «مهرجان ليغو وعرض تخيّل» الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في عام 2020، وأكبر فعالية تنظمها المجموعة ضمن مركز تجاري على الإطلاق.

وستشهد هذه الشراكة إطلاق أحدث عروض «تخيّل» الجديدة تحت اسم «ليغو نينجاغو»، ليكون أول عروض «تخيّل» بمحتوى ترويجي مخصص لعلامة تجارية، وتنطلق الفعالية في الثامن من يناير بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ25 من مهرجان دبي للتسوّق الذي تقيمه «دبي للسياحة».

وتعليقاً على ذلك، قال مدير مراكز التسوّق بدبي لدى مجموعة الفطيم العقارية، ستيفن كليفر: «وقع اختيارنا على مجموعة (ليغو) في أول أعمالنا المشتركة، حيث تشتهر هذه العلامة عالمياً بالابتكار الدائم والتطوير المستمر. ونهدف إلى تقديم عرض (تخيّل) ثلاثي الأبعاد يروي قصة أبطال (الليغو) بشكل لم يسبق له مثيل».

من جانبها، قالت رئيسة قسم التسويق في مجموعة «ليغو» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أورسولا بييغانسكا: «هذا العام نهتم بتوسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، من خلال افتتاح مكتبنا الجديد في دبي، وينصب تركيزنا الأساسي على تقديم أفضل المبادرات المحلية المميزة للمنطقة. ويعتبر (ليغو نينجاغو) أحد العروض الأكثر شعبية بين الأطفال في الإمارات والشرق الأوسط، ويتم عرضه على قناة (كرتون نتورك) باللغتين الإنجليزية والعربية منذ تسعة أعوام ولغاية الآن. وتتيح لنا شراكتنا مع مجمع (دبي فستيفال سيتي مول) التجاري التابع لمجموعة الفطيم، وسيلة جديدة لنقدم أفضل التجارب لشريحة أوسع من الجمهور عبر عرض (تخيّل)».

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وشهد أكثر من مليون شخص عروض «تخيّل» حتى الآن، التي تعد واحدة من العديد من وجهات الجذب المجانية التي يتم تنظيمها للمتسوّقين والسياح في دبي. وتسجّل عروض «تخيّل» في الفعاليات الكبيرة كعيد الفطر ومهرجان ديوالي وعرض رأس السنة حضور أكثر من 25 ألف شخص في «فستيفال باي».

- عرض ثلاثي الأبعاد

يروي قصة أبطال

«الليغو».