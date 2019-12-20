الامارات | ماكياج متكامل لإطلالة يومية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكياج متكامل لإطلالة يومية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت العلامة الإيطالية Dolce&Gabbana مجموعتها الأخيرة للماكياج المتكامل، التي صممت بحسب الدار للمرأة الحقيقية، والماكياج اليومي، والتي تتيح تحقيق سلسلة من الإطلالات الجمالية الخاصة، بمجموعة كبيرة من المنتجات، ومجموعة أكبر من الألوان والدرجات المقدمة.

توفر المجموعة منتجات كريم الأساس، إضافة إلى أحمر الخدود، وألوان الشفاه، وعلب ظلال العيون، وأقلام ظلال العيون الكريمية، وكريمات تهيئة وترطيب البشرة، التي وفرتها العلامة بدرجات متعددة وخيارات عدة.

حرصت الدار على تقديم منتجاتها في علب توضيب أيقونية أنيقة، اعتمدت على التصاميم الذهبية، وطبعات الدانتيل، وتلك النباتية المزينة بالورود، في محاول إلى تحويل المنتج إلى قطعة فنية أنيقة تستحق أن تخرج بفخر من حقيبتك اليدوية للمسة تعديل بسيطة خلال اليوم.

وتم ابتكار المجموعة بتركيبات مطورة وسهلة التطبيق، وذات ميزة تلوين عالية، مع درجات متوسطية ملفتة، وبنتائج سريعة وفورية وألوان غنية وكثيفة، مع تميزها بكونها ذات الفئة متعددة الاستعمالات، خصوصاً تلك العلب التي تحتوي على أكثر من منتج في «باليتة» واحدة، حيث تقدم تغطية طويلة الأمد بتقنيات تطبيق بسيطة وغير معقدة.