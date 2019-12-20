- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حسن الحمادي، بمناسبة زفافه إلى كريمة عبدالله أحمد الحمادي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة المشرف للأفراح في أبوظبي، الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.