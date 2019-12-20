الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حسن الحمادي، بمناسبة زفافه إلى كريمة عبدالله أحمد الحمادي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة المشرف للأفراح في أبوظبي، الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات، وجمع من الأهل وأصدقاء العريس.