أضرار الإفراط في تناول الأسبرين.. 11 علامة تحتاج للتدخل الفوري

الأسبرين هو الساليسيلات "sa-LIS-il-ate"، وهو يعمل عن طريق الحد من المواد التي تسبب الألم والحمى والالتهابات في الجسم.

يستخدم الأسبرين لعلاج الألم وتقليل الحمى أو الالتهاب، ويستخدم أحيانًا لعلاج أو منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وآلام الصدر "الذبحة الصدرية".

يجب استخدام الأسبرين لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية فقط تحت إشراف الطبيب، حيث أنه يصبح خطيرا في حالات بعينها على النحو التالي:

أضرار الإفراط في تناول الأسبرين

يجب طلب مساعدة طبية طارئة إذا كانت لديك علامات على الحساسية تجاه الأسبرين، كما يجب التوقف عن استخدام هذا الدواء واتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك:

دق في أذنيك.

ارتباك.

هلوسة.

التنفس السريع.

نوبات "التشنجات".

غثيان شديد أو قئ أو ألم في المعدة.

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براز دموي أو قطري.

سعال دم أو قئ يشبه القهوة.

الحمى تدوم أطول من 3 أيام.

تورم.

ألم يدوم أكثر من 10 أيام.

الآثار الجانبية الشائعة للأسبرين

اضطراب في المعدة والحرقة.

النعاس.

صداع خفيف.

هذه ليست قائمة كاملة من الآثار الجانبية وغيرها قد تحدث، وعليك استدعاء الطبيب للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية.