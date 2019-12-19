الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع.. ومن حق المرأة تولي القضاء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العصر الذي كان يحكم فيه بعدم تولي المرأة القضاء، كان ذلك عندما يقتصر الأمر على اجتهاد القاضي، وهذا كان قبل الدولة والقانون، وهو عصر ولى وانتهى، لكن الأمر الآن اختلف وتوجد قوانين يحكم بها.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "الدولة الآن نظمت حياتها بالقانون، وأصبح بديلا عن إعمال الرأي، وأمام القاضي نصوص قانونية، يطبقها الرجل والمرأة، وهذا حق للمرأة الآن في تولي القضاء".

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الطلاق الشفوي لا يقع ولا قيمة له في ظل العصر الحالي، حيث إن الله في كتابه العزيز أمرنا بكتابة الدين، فكيف لا يوجد ما يكتب ويوثق أعراض المؤمنات.

وتابع: "الله قال لهم "فلا تتركوهن كالمعلقات"، الإشهاد قبل الدولة كان مبني على الأخلاق والضمائر والمروءة، أما الآن الأمور اختلفت، التوثيق من مصالح الدولة التي استجدت بحكم القانون الذي سار وليا على الأمة بأكملها، فلا طلاق دون توثيق".