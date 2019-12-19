للتخلص من الأرق.. الزيوت العطرية تساعد على النوم والاسترخاء

يعتبر الأرق وقلة النوم مشكلة تؤثر على أداء الأشخاص خلال النهار، وللتخفيف من الأرق، قدمت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، مجموعة من النصائح.

الزيوت العطرية

يعد وضع الزيوت العطرية في غرفة النوم من أفضل السبل التي تساعد على النوم ليلاً، حيث تعمل على تهدئة الجهاز العصبي، مثل رائحة زيت اللافندر تعمل على الشعور بالأمان والهدوء، وتعزز نوعية النوم العميق والاسترخاء، وتساهم في إبطاء نشاط الجهاز العصبي.

وبحسب دراسة أجريت عام 2005 لتقييم تأثير زيت اللافندر على 31 من الشباب الأصحاء أثناء نومهم، فإن زيت اللافندر زاد من كمية النوم البطئ والعميق لدى المشاركين، الأمر الذي أثر إيجاباً على نشاطهم في صباح اليوم التالي.

كما يؤكد الخبراء أن زيت النعناع يساعد في التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى تخفيف وتيرة "الشخير"، حيث يساعد في تفكيك المخاط في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والجزء الخلفي من البلعوم، وفق ما نقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.