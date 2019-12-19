صور.. شيري عادل بصحبة بطلتين من ذوي الإعاقة: "أحبكما"

شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورتين مع شابتين من متحدي للإعاقة، خلال لقائها بهن ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وظهرت شيري مع الإعلامية رحمة خالد، المصابة بمتلازمة داون، والشابة رانيا وصفي الجالسة على كرسى متحرك، على هامش فعاليات المنتدى، معلقة باللغة الإنجليزية: "فخورة للغاية لوجود مثل هذا المنتدى ذي المستوى العالمي الذي تم تخطيطه وتنفيذه في مصر من قبل المصريين، إنه يُظهر حقًا مدى إمكاناتنا".

وتابعت: "لقد كان حفل الافتتاح مثيرًا للإعجاب، وقد تم تنفيذه جيدًا لجميع الذين عملوا بلا كلل على هذا، لقد جعلتنا جميعًا فخورين"، واختتمت حديثها برسالة إلى الفتاتين: "أحبكما".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يتجاوز الـ11 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "نحن فخورين بكِ يا شيري"، و"فعلا أنتي نموذج للفنانة اللي بتدعم الإنسانية"، و"المنتدى مُشرف بالفعل".

انتهت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء الماضي، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة "INSPIRE. D"، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم، "WYF LABS"، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل، مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة "FREEDOM.E"، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط "MUFM".