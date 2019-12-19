"مول الإمارات" يعلن عن برنامج حافل بالأناقة خلال "عالم من الأزياء"

اعلن «مول الإمارات»، الوجهة الفاخرة للأزياء والحياة العصرية التابع لـشركة «ماجد الفطيم»، عن برنامج حافل بالفعاليات خلال «عالم من الأزياء». وهذا العام يشمل الحدث الذي يجتذب عشاق عالم الأزياء عاماً تلو آخر عروض أزياء خريف/شتاء 2020وإطلالة نخبة من المشاهير والأسماء اللامعة في عالم الأزياء والأناقة، وجلسات حوارية ونقاشية، وجلسات تجميل وتصفيف شعر على يد خبراء عالميين، ولقاءات وعدداً آخر من الفعاليات.

ويستقبل «مول الإمارات»، الوجهة الأولى للتسوق من أشهر متاجر الأزياء والجمال العالمية، موسم الأزياء الجديد بأجواء أخاذة. فقد طرحت متاجر الأزياء الفاخرة فيه تشكيلة أزياء خريف/شتاء 2020

بُعيد إطلاقها في أشهر عواصم الأزياء العالمية مثل نيويورك ولندن وباريس، ويجد مرتادو «مول الإمارات» أحدث صيحات الأزياء والأناقة لهذا الموسم في نخبة من المتاجر العالمية الفاخرة تحت سقف واحد مثل «دولتشي أند غابانا» و«شانيل» و«فندي» و«برادا» و«هيرمس» وغيرها الكثير.

وبهذه المناسبة، قال حسين موسى، مدير «مول الإمارات»: “نستقبل موسم أزياء خريف/شتاء 2020

ببرنامج متنوع يمزج بين كل ما يشتهر به مول الإمارات، مثل الأزياء الفاخرة، والأناقة الملهمة، والتجربة الأخاذة، واللحظات السعيدة. ونحن فخورون بأن «عالم من الأزياء» بات من بين أبرز أحداث الأزياء المرتقبة بدبي عاماً بعد آخر، ما يوطّد مكانة مول الإمارات كوجهة مثالية للأزياء الفاخرة. ويوطد الحدث أيضاً مكانتنا كرواد في استضافة التجارب الفريدة التي تُسعد الشغوفين بعالم الأزياء وعموم زوار مول الإمارات أيضاً. ونحن واثقون بأن نسخة هذا العام من «عالم من الأزياء» ستشهد متابعة وتغطية واسعتين”.

وعشاق الأزياء ومتابعو أحدث صيحات الأناقة على موعد مع جدول حافل يمتد لخمسة أيام متتالية من لقاءات المشاهير، وعروض الأزياء المبدعة، والكثير من الفعاليات المرافقة. ومن أبرز الفعاليات المرتقبة خلال «عالم من الأزياء 2020

يُقام «هاوس أوف بازار» الأخاذ للسنة الثالثة ضمن فعاليات «عالم من الأزياء 2020»، وكما في العامين الماضيين يستحوذ مجدداً بتصميمه الجديد على حواسّ عشاق الأزياء والأناقة. ويتخذ «هاوس أوف بازار» شكل المنزل ويتألف من غرف مخصصة للأزياء والجمال والعافية، وللمرة الأولى يحتضن هذا العام غرفة لأزياء الأطفال. ويقدّم الخبراء في كل غرفة منها رؤية ملهِمة لأحدث الاتجاهات الصيحات السائدة لهذا الموسم. وتشمل غرف «هاوس أوف بازار»:

• تقدّم «مساحة العافية» لزوارها نصائح عن التغذية، ووصفات وجبات صحية، وأحدث الاتجاهات في عالم اللياقة والحياة العصرية من أجل صحة بدنية وذهنية مثالية.

• وتأخذ «غرفة الملابس» زوارها في رحلة إلى عالم الأزياء الراقية، يتعرفون خلالها على إبداعات المصممين العالميين من الأزياء التي لا استغناء للمرأة العصرية عنها، إلى جانب الإكسسوارات الحصرية المتاحة في متاجر «مول الإمارات».

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• وتجسّد «غرفة المرأة الخاصة» عالم الجمال، وتجتذب المرأة الشغوفة بجمالها وإطلالتها. ويقدّم خبيرا التجميل العالميان لدى دار «ديور» رالف لطيف وإيمانويل جيفري جلسات تجميل حية، واستشارات تجميل فردية.

وللمرة الأولى يحتضن «هاوس أوف بازار» غرفة لأزياء الأطفال لموسم خريف/شتاء2020، وتتضمن الغرفة تشكيلة من أجمل أزياء وإكسسوارات الأطفال المتاحة في متاجر «مول الإمارات». ويُقام عرض أزياء الأطفال، وتُقدم قبله للزوار الأطفال حلويات لذيذة.

وتتيح حديقة «بازار جاردن» فرصة للضيوف للتعارف أثناء انتظار دورهم للقيام بجولة في «هاوس أوف بازار» برفقة مرشدين، وفي المساء يتحول «هاوس أوف بازار» إلى مساحة أخاذة لاحتضان فعاليات الأزياء.

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