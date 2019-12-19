محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
كشفت دراسة طبية حديثة أن السمنة تؤثر على قدرة الأطباء في تحليل نتائج اختبارات الدم الروتينية بشكل صحيح عند الأطفال.
وقالت الدكتورة فيكتوريا هيجينز، الأستاذ في كلية الطب جامعة "تورونتو" الكندية: "أجرينا أول تحليل شامل لمعرفة تأثير السمنة على نتائج اختبارات الدم الروتينية في عدد كبير من الأطفال.. ووجدنا تأثر نحو 70% من نتائج الاختبارات التي تمت دراستها.
ووفقا لما نشر في مجلة "علم الغدد الصماء السريرية والأيض"، فقد درس الباحثون أكثر من 1300 طفل ومراهق من الأصحاء في منطقة "تورونتو" الكبرى.
ووجد الباحثون أن 24 اختبارًا روتينيًا للدم تتأثر بالسمنة، بما في ذلك اختبارات وظائف الكبد وعلامات الالتهاب والدهون والحديد.
وقالت هيجينز: "نأمل أن تساعد نتائج دراستنا أطباء الأطفال وأطباء الأسرة على تقييم الأطفال والمراهقين بشكل أفضل بدرجات مختلفة من زيادة الوزن أو السمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: السمنة تؤثر على قدرة الأطباء في تحليل اختبارات دم الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.