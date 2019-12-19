للحفاظ على "فوط التنظيف".. إليكِ 6 نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتساءل البعض من ربات البيوت عن كيفية إطالة عُمر أقمشة التنظيف المصنوعة من الألياف الدقيقة.

ويجب على التساؤل برند جلاسل من رابطة صناعة المنظفات الألمانية "أي كيه دبليو" خلال السطور التالية:

1- يمكن غسل أقمشة التنظيف عالية الجودة المصنوعة من الألياف الدقيقة بانتظام، ولا يجب التخلص منها واللجوء لأخرى جديدة إلا إذا لم تعد تنظف بشكل جيد.

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2- إذا يتم استخدامها في المطبخ أو لتنظيف المرحاض فيجب غسلها على درجة حرارة 60 درجة مئوية، وإذا أمكن يفضل استخدام منظف يحتوي على مبيض قائم على الأكسجين. وتوفر التعليمات المرفقة بالخرقة توصيات تنظيف ملائمة.

4- من المهم عدم إضافة منعم ملابس خلال غسل هذه الأقمشة لأنه يمكن أن يملأ الفراغات الموجودة في الأقمشة ذات الألياف الدقيقة، وهو ما من شأنه أن يخفض مقدرتها على التنظيف.

5- لا ينصح مصنعو الأقمشة ذات الألياف الدقيقة بوضعها في جهاز تجفيف الملابس، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة وحركة التدوير العنيفة يمكن أن تغير تركيبة وشكل الخرقة.

6- يتوقف عمر الاستفادة من هذه الأقمشة أيضا على مقدار الأوساخ التي ستتعامل معها ومدى صعوبتها. والعامل الآخر هو ما إذا كانت تستخدم مع مياه فقط أو بإضافة عناصر تنظيف أخرى.