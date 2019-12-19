للبالغات.. 6 خطوات تقضي على حبّ الشباب تماما

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يؤرّق حب الشباب، النساء البالغات ويسبب لهن مشكلة يفسد جمال بشرتهن، لذلك يبحثن دوماً عن الحل.

ويظهر حب الشباب لدى البالغات بصفة خاصة على الذقن والوجنات في سن 25 إلى 45 عاما، وفق ما أوضحت مجلة "وومان" النمساوية.

ويرجع حب الشباب لأسباب عدة كالتوتر النفسي والتغيرات الهرمونية والعناية الخاطئة بالبشرة والتغذية الخاطئة. فكيف يمكن مواجهته؟

1- يمكن مواجهة حب الشباب لدى البالغات بواسطة مرهم يحتوي على مضاد حيوي، إلى جانب العناية السليمة بالبشرة.

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2- تنظيف البشر بواسطة منظف لطيف مخصص للبشرة المصابة بحب الشباب، أي يخلو من المواد العطرية مثلا، وذلك لإزالة الشوائب والأوساخ والإفرازات الدهنية الزائدة دون إجهاد للبشرة.

3- استعمال مستحضر تقشير كيميائي، خاصة حمض الساليسيليك؛ حيث إنه يعمل على تنظيف المسام بشكل عميق وإزالة خلايا الجلد الميتة، فضلا عن تأثيره المضاد للالتهابات.

4- ترطيب البشرة بواسطة كريمات العناية المحتوية على مواد ترطيب مثل حمض الهيالورونيك والرتينول.

5- تلعب التغذية دورا مهما في مواجهة حب الشباب لدى البالغات؛ حيث ينبغي الابتعاد عن تناول المنتجات الحيوانية، خاصة اللحوم والحليب؛ نظرا لأنها تعزز الالتهابات.

6- ينبغي أيضا محاربة التوتر النفسي من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.