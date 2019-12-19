رغم الانفصال.. ملكة جمال الكون تعود إلى "إنستجرام" بأغنية لـ تامر عاشور: "ولا بنساك ولا ثانية"

عادت ملكة جمال الكون السابقة دارين حلمي، إلى التفاعل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب قرابة الـ3 أسابيع من إغلاقه، بصورتين جديدتين بأزياء شتوية، معلقة بجملة من إحدى أغاني الفنان تامر عاشور "ولا بنساك ولا ثانية"، رغم انفصالهما في 14 نوفمبر الماضي.

وخلال الساعات الماضية، تلقت ملكة جمال الكون السابقة، التهنئة على عودتها للتفاعل على "إنستجرام"، وسط تساؤلات عن رجوعها إلى "عاشور"، ومن أبرز التعليقات: "نقول مبروك على الرجوع لتامر"، و"اشمعنا الأغنية دي بالتحديد اللي كتبتيها"، و"ياترى قصدك إيه بالكابشن".

ولم ترد "دارين" بإجابة واضحة بشأن عودتها إلى خطيبها السابق، مكتفية بالتعليق بـ"إيموشن" قلوب، إضافة إلى تبريرها كتابة "ولا بنساك ولا ثانية"، قائلة: "بغني.. إيه مغنيش؟".

ويأتي تصرف "دارين"، عقب نشر "عاشور" جمل "حزينة" و"رومانسية" مقتبسة من أغانيه، على مدار نوفمبر الماضي، أبرزها: "حد يقولها دي ماليش حبايب بعدها واللى باقيلي منها عايش عليه"، و"تفوت أيام و بتعدي.. وحُبك ليا مُش قدي، بحبك حب مش موجود .. مالوش وصف وكلام عندي"، و"حد عاش عمره عشاني وقلبه ليا بيت كبير"، لتنهال عليه التعليقات، متسائلين عن سبب فسخ الخطبة، وما إذا كان يفكر في الرجوع إليها مجددا.

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تفاصيل إعلان فسخ خطوبة تامر عاشور ودارين حلمي

في الشهر الماضي، أعلن الفنان تامر عاشور، انفصاله عن ملكة جمال الكون للسياحة والبيئة لعام 2019 دارين حلمي، عقب فترة خطوبة استمرت لعدة أسابيع.

وكتب "عاشور": "الحمد لله رب العالمين على كل شيء.. تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها التوفيق"، ثم حذف التغريدة بعد ذلك.

عقب عدة ساعات من إعلان "عاشور"، ردت ملكة جمال الكون المصرية على تعليق إحدى المتابعات قائلة: "سبتي تامر عاشور من كتر القر"، لترد "دارين" على الفور: "العيون كلها بصاصة".

خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون

وفي سبتمبر الماضي، احتفل المطرب تامر عاشور بخطبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي، خلال حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب والأصدقاء.

وكان من المقرر أن يحتفل عاشور بزفافه، خلال الأشهر المقبلة، بحضور عدد من أصدقائه داخل الوسط الفني، وفقا لما ذكرته مصادر لـ"الوطن" منذ شهرين.