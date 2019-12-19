حقيقة ارتباط منة عرفة باليوتيوبر علي غزلان

نفت والدة الفنانة منة عرفة، ما تردد على مدار الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير حول ارتباط ابنتها "منة"، بالطبيب واليوتيوبر علي غزلان، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت والدة "منة" لـ"الوطن"، إن ابنتها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، حيث ينصب تركيزها على عملها الفني، مؤكدة أنه في حال ارتباط "منة" ستعلن على الفور، إذ إن علاقتها بـ"غزلان" لا تتجاوز الصداقة.

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وكان علي غزلان، نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة، معلقاً عليها "أنا لما حبيبتي هتكبر.. والنعمة لتاكل الجو".

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، أنباء تفيد بارتباط منة عرفة من علي غزلان، لا سيما بعد نشر صور وفيديوهات لهما، من داخل إحدى الصالات الرياضية، ووجود الفنانة الشابة مع والدة الطبيب في أحد المراكز الصحية.