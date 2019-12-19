سمية الخشاب تنفي زواجها سرا: هو علشان لبست خاتم أبقى متجوزة؟

نفت النجمة سمية الخشاب ما تردد مؤخراً عن زواجها سراً، على خلفية نشرها صورة عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "إنستجرام" ترتدي فيها خاتماً بيدها اليسرى. وقالت الخشاب، لـ"الوطن"، إن ما أثير في هذا الشأن شائعة، متسائلة: "هو الواحد لازم علشان يلبس خاتم يبقي متجوز؟"، مضيفة أنها أصبحت تستقبل مثل هذه الشائعات بالضحك.

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