صبغات شعر ستطغى بموضة خريف

تعدّ ألوان صبغات الشعر من بين العناصر الأساسية التي تُجمّل إطلالة المرأة وتجدّدها، فيما تطل ألوان الصبغات في كل موسم لتبعد الملل عن مظهر المرأة وتضفي عليها مزيدًا من الأنوثة.

وكما في كل موسم، تأتي الشركات المتخصّصة بألوان الصبغات منها ما هو تعديل لألوان رأيناها في مواسم سابقة ومنها ما هو جديد كليًا.

وبهذا الخصوص، تعرفي على أبرز ألوان صبغات الشعر التي من المتوقع أن تحقق نجاحًا هائلًا في خريف

البني الذهبي

يلائم هذا اللون صاحبات البشرة السمراء على تدرجاتها المختلفة من الزيتونية الى القمحية، كما اختارت المتخصصة بألوان صبغات الشعر نيكي لي، اللون الذهبي لتزيين خصلات شعر النجمة السمراء ليا ميشيل.

اللافت في تقنية البالياج المطبّقة هنا، هو الحفاظ على الجذور الداكنة وبدء عملية تلوين الخصلات بعد 5 إلى 6 سنتيمترات من نمو الشعر نزولًا نحو الأطراف.

البني العسلي

إذا كنت صاحبة شعر خال من الشيب، فأنت لا تحتاجين إلى صبغ شعرك كل 3 إلى 4 أسابيع، لذلك اختاري هذا اللون الرائع الذي يعتمد على صبغ الشعر على نحو يجعله يتمتع بمزيج لوني متناغم هو البني العسلي.

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أشقر السيترين

السيترين هو حجر كريم يتميّز بلونه الأصفر النابض فيما يتحول حاليًا أصفر السيترين إلى موضة، لذلك إذا كنت من محبات الشعر الأشقر ننصحك بالاطلاع على هذا اللون، مع الحفاظ على جذور داكنة بعض الشيء.

بني الكاراميل المحمرّ

لصاحبات البشرة السمراء، يُنصح بتجربة هذا اللون الذي يبرز جمال البشرة السمراء بشكل يتناسب مع ألوان الخريف والشتاء وما يحملانه من أجواء.

المهم إبقاء الجذور على لونها الطبيعي الداكن وصبغ الشعر في المناطق المحيطة بالوجه والأطراف من أجل الحصول على لون طبيعي متموّج.

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