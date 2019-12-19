فيديو.. نيللى كريم: أدواري خالية من القبلات.. وامتلك الجنسية الروسية

أجابت الفنانة نيللى كريم، على العديد من الأسئلة، التي وجهت إليها، خلال استضافتها، في فقرة "اسألني"، عبر قناة CBC، ومن أبرز الأسئلة التي حرصت على الإجابة عليها.

كانت نصيحة الفنانة فاتن حمامة لها: "خليكي طبيعية".

من أهم مواصفات راقصة الباليه "الصبر".

أحافظ على رشاقتي بعدم الأكل.

أمتلك الجنسية الروسية.

أحب السلطة الروسي.

أدواري خالية من القبلات والمشاهد الجريئة، لأنها لم تكن في السيناريو.

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معايري اختلفت في اختيار أعمالي المقبلة.

أعمالي الدرامية ليس بها كآبة.

أحب البساطة ولم أجري بعمليات تجميل.

أول قرار سأتخذه إن أصبحت وزيرة للثقافة، أن يكون هناك مراكز ثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن أعلنت الفنانة نيللي كريم، إصابتها بورم حميد في الوجه، واستئصالها له، وذلك في تصريحات صحفية لها مؤخرا، وهو ما أثار خوف متابعيها على حالتها الصحية، ومدى خطورة هذا الورم.

بعد غيابها فى رمضان الماضي، عن منافسات الدراما التليفزيونية، تستعد الفنانة نيللى كريم، لتصوير مسلسلها الجديد "النصابين"، تأليف عمرو الدالى، وأحمد وائل، وإخراج أحمد مدحت.