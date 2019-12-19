نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة هبة هجرس، ورشة عمل حول توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة بمشاركة 55 سيدة ورجل من وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقها المجلس. تضمنت الورشة مناقشة مفهوم الإعاقة والمسمى الصحيح لذوي الإعاقة والمسمى الصحيح في الدستور المصري، وأخرجت الورشة مجموعة من التوصيات منها ضرورة القضاء على جميع المسميات الغير صحيحة لذوي الإعاقة والتعامل مع الإعاقة بمنظور مختلف مثل الدول الأوروبية، وعمل ندوات توعية عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قومي للمرأة" ينظم ورشة عمل حول توعية المجتمع بقضايا الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.