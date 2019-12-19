موضة الثمانينيات تحضر في أزياء أرماني ما قبل خريف 2020

القاهرة - لايف ستايل
قدّمت دار جورجيو أرماني مجموعة جديدة من أجمل التصاميم لموسم ما قبل خريف 2020. وكان مصدر وحيها الأساسي حقبة ثمانينيات القرن الماضي لكن مع لمسة عصرية ملفتة، فحملت عنوان "التحوّل"، حيث جمعت بين الكلاسيكية من جهة والستايل المودرن من جهة أخرى.
واستخدمت الدار تشكيلة واسعة من الاقمشة من الحرير الى القطن والمخمل والتول، وقدّمتها بألوان تنوّعت بين الأسود، الكحلي، البيج، الاحمر.
بدلة نسائية بلوني الابيض والاسود بستايل البيجاما مميزة بالنقشة المنقطة لفرادة اكبر في الاطلالة مع الرباط الناعم عند العنق.
بدلة نسائية مصنوعة من خامة المخمل، وهي تأتي بقصّة البيجاما مميزة بلونها الاحمر الداكن مع السروال الفضفاض المنسدل المنسق مع البلوزة الطويلة والواسعة.
بدلة نسائية مميزة للمرأة العملية مميز بنقشة الكارو الصغيرة باللون الرمادي تزيّن الجاكيت عند الياقة وردة باللون الاسود.
تنورة ميدي ضيقة من الجلد الاحمر اللافت منسقة بطريقة راقية مع البلوزة السوداء المصنوعة من الفرو الناعم للتمتع باطلالة دافئة.
سروال اسود انيق مصمم من المخمل الدافئ ومنسق مع البلايزر القصيرة باللونين الابيض والاسود مع الوشاح الطويل المخمل ذات اللون الاسود.
اطلالة باللون البيج تجمع بين السروال ذات القصّة الواسعة مع الكسرات والمنسّق مع الجاكيت القصيرة ذات التقليمات البيضاء.
سروال كاحل من القماش اللماع باللون الرمادي منسق بطريقة متقنة مع البلوزة القصيرة بلوني الابيض والاحمر.
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