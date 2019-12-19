تعرف على اتيكيت الزيارات المنزلية لأول مرة

قواعد الاتيكيت والأصول الاجتماعية تدور حول أهمية التصرفات والأفعال التي نقوم بها وسط العامة إما مع الأصدقاء أو مع الغرباء، سواءً كنت في منزل أحدهم أو في مطعم ما أو غيره من الأماكن، وإذا حرصت على هذه القواعد والأصول مع من حولك فسيحرص الناس بالتالي أن تكوني على قائمة الأشخاص المفضلين لديهم ولن يرتابوا من صحبتك أبداً. الاتيكيت هو أمر في غاية الأهمية حتى مع أقرب الناس لديك فهو يحميك من الوقوع في مواقف صعبة تسبب لك الإحراج فيما بعد. لذا جمعت مجموعة من قواعد واتيكيت الزيارات المنزلية التي يجب عليك اتقانها، سواءً كانت المرة الأولى لك للتعرف على أصحاب المنزل أو كنت على معرفة مسبقة بهم. فإذا كنت تريدين أن تكوني الضيفة الأكثر لباقة في القول والفعل

التوقيت المنضبط

كوني على الموعد دائماً لأن التأخير ليس في صالحك على الإطلاق، فسوف يمل أصحاب المنزل من الانتظار وهذا بالإضافة إلى أنهم سيأخذون انطباعاً سيئاً عنك بعدم احترامهم وعدم تقدير وقتهم فربما يريدون فعل شيئاً ما بعد هذه الزيارة خاصةً إذا كانت زيارة في وقت مبكر من اليوم.

لفتة أنيقة

من اللباقة في الفعل أن تجلبي معك هدية ما لأصحاب المنزل خاصة إذا كانت الزيارة لأول مرة. فهي مجاملة لطيفة تدل على تقديرك لهم بدعوتك إلى منزلهم. وعليك أن تعلمي أن قيمة الهدية المادية ليست مهمة بالمرة، بل عليك انتقاء شيئاً مناسباً وتكوني متأكدة من أنه سينال إعجابهم ولا تنتقي هدية عشوائية من المحتمل أن يقوموا بالتخلص منها بعد ذهابك.

انسي علاقتك بالإنترنت

لا تقومي أبداً بالسؤال على كلمة المرور التي يستخدمها أصحاب المنزل للانترنت أو ما يعرف بـ Wi-Fi، ولا تقومي أيضاً باستخدام الانترنت الخاص بك. في الواقع لا تقومي بحمل الهاتف من الأساس لأن كل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل أنك غير مهتمة بهم أو بحديثهم وهذا أمر غير لائق أبداً.

لا ترفضي شيء يُقدم

إذا قاموا بسؤالك أولاً فيما إذا كنت تفضلين تناول شيئاً ما وأنت لا ترغبين به فليس هناك مانع أن ترفضي، ولكن إذا تم تقديمه فلقد أصبح متأخراً أن تقولي لا، لأنه ليس من المحبب أن تردي ما قدموه حتى إذا كنت تتبعين حمية غذائية خاصة. فقط قومي بتناول القليل أو حتى بالتمثيل بأنك تتناولي هذا الطعام ثم اتركيه.

لا تتجولي

أيضاً من الأمور التي يجب عليك تجنب فعلها هو أن تتجولي في المنزل بدون استئذان. حتى ولو كنت ترغبين في دخول غرفة معينة كالحمام عليك بسؤال صاحبة المنزل أولاً قبل الذهاب حتى لا تشعر بأنك تنتهكين خصوصيتها.

التواصل بالعين

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دائماً احرصي على النظر بعين من تتحدثين معه ولا تشيحي بنظرك إلى جانب آخر لأن ذلك يمكن أن يشعر من تتحدثين معه بأنك تشعرين بالملل وغير مهتمة بالحديث إلى حد ما.

المجاملة

حتى وإن كانت ديكورات المنزل لا تعجبك، من المفضل أن تثني عليها وتقديم بعض المجاملة فسيجعلهم ذلك يشعرون بالإطراء وستفتحين مجالاً للحديث بدلاً من الصمت الذي يصاحب اللحظات الأولى في أي زيارة.

كوني مستمعة جيدة

احذري تماماً مقاطعة من يتحدث أمامك واستمعي جيداً ليكون ردك مناسباً لما يقال.

الحيوانات الأليفة

ممنوع منعاً باتاً أن تذهبي إلى هذه الزيارة بصحبة حيوانك الأليف من الكلاب أو القطط بدون سؤال أصحاب المنزل. فربما يعاني أحدهم أو أطفالهم من حساسية وتكوني قد وضعت نفسك في موقف محرج.

الاستعداد للرحيل

من الضروري أن تشكري أصحاب المنزل على هذه الاستضافة وتتمنين أن تريهم مرة أخري.

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