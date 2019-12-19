تعرف على اتيكيت وقواعد أكل السلطعون

السلطعون او الكابوريا فى مصر او القبقب فى الخليج هى اسماء لنفس ذلك الحيوان القشرى

اتيكيت اكل السلطعون : يوجد اكثر من اربعه الاف نوع منه و تختلف الاحجام و مدى سماكه القشره الخارجيه و غالبا ما يتم تقديمه كما هو داخل القشره الخاصه به مما يستلزم اتباع اتيكيت معين لتناول السلطعون

اولا افصل الاطراف و المخالب عن الجسم باستعمال الاصابع افصل القدم الاولى و قم بمص اللحم منها و عندما تنتهى اكسر القدم الاخرى و هكذا و ضع القشر فى الطبق المخصص لذلك او على حافه طبقك ان لم يكن هناك طبق للقشور

سيكون هناك ادوات خاصه للمأكولات البحريه و هى شوكه خاصه و كساره للقشر فى الغالب ستكون مثل كساره البندق

و هنا سنكسر الاطراف باستعمال الكساره و نزيل اللحم بالشوكه الخاصه للمأكولات البحريه

اقسم الجسم الى قطع صغيره - حجمها مناسب للتناول - و قم بتناول اللحم باستعمال الشوكه

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بالنسبه للذيل قم بلفه لفه صغيره ثم اكسره و تناول اللحم باستعمال الشوكه

ضع القشر فى الطبق المخصص لذلك و اشطف اصابعك فى الوعاء المخصص لذلك

هناك انواع تكون قشرتها قابله للاكل سواء تم تقديمها وحدها او داخل سندويتش و فى هذه الحاله اقطعها بالسكين و الشوكه - القشره ضعيفه و سيكون قطعها سهلا - و من الممكن ان تفصل الاقدام و تمص اللحم داخلها.

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