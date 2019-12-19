تعرف على اتيكيت استخدام تويتر

اصبحت مواقع التواصل الاجتماعى جزءا من حياتنا و لذلك مواقع التواصل الاجتماعى اصبح لها اتيكيت خاص بها .

تواصل اجتماعى فحاول على قدر الامكان ان تكون اجتماعيا فهو ليس موقع لطرح ارائك الشخصيه فقط و القاء المحاضرات .

احترم الاخرين حتى و ان اختلفوا معك فى العقيده او الفكر السياسى او الرأى فيجب ان يكون هناك حد من الاحترام لا نتجاوزه.

عندما تتابع احد الاشخاص لا تتوقع انه سيقوم بمتابعتك فى المقابل فانت تتابع من تعجب بارائه .

تستطيع ان تسال اى شخصيه عامه اى سؤال تفضله و لكن هو ليس مجبرا على الرد على سؤالك .

.اهتم بالمحتوى الذى تقدمه , معلومات او قصه نجاح حاول ان تكون ايجابيا قدر الامكان .

لا تنشر الاشاعات و تاكد من مصدر الخبر قبل طرحه للاخرين ولا تطلب من احد ان يضغط على رابط .

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قبل ان تنشر اى شىء اسال نفسك هل فعلا يستحق النشر ام لا .

عند اضافه رابط استعمل مواقع اختصار الروابط حتى تكون التغريده اقصر بدلا من الروابط الطويله .

عند دخولك فى مناقشه ضع علامه @ قبل اسم كل فرد فى المناقشه حتى يستطيع الجميع رؤيه ما تقول .

لا تكن على تويتر فقط من اجل التسليه و اضحاك الاخرين فالكثير يفعل ذلك , الناس ستحترمك عندما يكون لك رأيك و شخصيتك المستقله .

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