الطبيعة تُتوج إصدار الطيار الجديد من أوريس السويسرية

قامت دار الساعات السويسرية “أوريس – Oris ” بطرح إصدار بيغ كراون بروبايلوت إكس كاليبر 115، أحدث طرازات العلامة الفاخرة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز ساعة أوريس الجديدة، بانها ساعة عصرية ترمز لرؤية الشركة السويسرية المستقلة في تصنيع الساعات.

تعرض بيغ كراون بروبايلوت إكس كاليبر 115 جذور أوريس التاريخية في تصنيع الساعات، وفي الوقت نفسه تدفع الشركة المستقلة إلى الأمام. إنها ساعة أوريس خالصة – كما كان مقصدها.

ساعة مستوحاة من الطبيعة، وخاصة من وادي والدنبيرغ، الذي يحيط بقرية هولشتاين، حيث كان مقر هذه العلامة منذ تأسيسها في 1904. إنها انعكاس لثقافة معاصرة، أيضاً، وتجسيد لرغبتنا المتزايدة لخبرات أصلية. إنها ساعة توضح شخصية العلانة السويسرية الفاخرة الأصلية.

العلبة: أوريس بيغ كراون بروبايلوت إكس، 44.00 مللم، 1.732 بوصة، من التيتانيوم

المادة: علبة متعددة القطع من التيتانيوم

الحجم: 44.00 مللم، 1,732 بوصة

الزجاج العلوي: من الزفير، مقبب على كلا الجانبين، بطانة مزدوجة الجوانب مضادة للانعكاس

ظهر العلبة: زجاج زفير شفاف ملولب من التيتانيوم

الأجهزة التشغيلية: تاج أمان ملولب من التيتانيوم

مقاومة تسرب المياه: 10 بار

اتساع القرن الداخلي: 22 مللم

الحركة: احتياطي طاقة بتعبئة يدوية لمدة 10 أيام، بتطوير مهيكل من أوريس

الرقم: أوريس 115

الأبعاد: قطر 34.00 مللم، 15”’

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الوظائف: عقارب مركزية للساعات والدقائق، ثوانٍ فرعية عند الساعة 7.30، مؤشر احتياطي طاقة غير خطي عند الساعة 3، جهاز التوقيت الدقيق، وثواني التوقف

التعبئة: يدوية التعبئة

احتياطي الطاقة: 240 ساعة

الذبذبات: 21,600 ذبذبة في الساعة/ 3 هرتز

الأحجار: 38

الميناء: مهيكل

المادة: ميناء مهيكل

المادة المضيئة: شارات وعقارب سوبرلومينوفا Bg W9

الحزام/ السوار: التيتانيوم

المادة: سوار معدني متعدد القطع من التيتانيوم، مشبك طي

إضافات: تتميز هذه الساعة بيغ كراون بروبايلوت إكس كاليبر 115 تعمل بعيار مهيكل ذاتي التطوير باحتياطي طاقة لمدة 10 أيام ومؤشر احتياطي طاقة غير خطي مسجل باسم العلامة يعرض ما تبقى من الطاقة بدقة رائعة كما يعرض الوقت لاقتراب إعادة التعبئة. تأتي الساعة بعلبة تقديم خشبية فاخرة وشهادة.



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