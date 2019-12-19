الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر لدى الحوامل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة “Elle” الألمانية بأن الكرة المطاطية تحارب آلام الظهر، خاصة لدى الحوامل؛ حيث يعمل التدريب بالكرة على تقوية عضلات الظهر وعضلات المقعدة وعضلات البطن.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التدريب بالكرة المطاطية يساعد أيضا في التحضير للولادة، كما أنها قد تكون مفيدة بعد الولادة أيضا؛ حيث يعد الجلوس عليها أفضل من الجلوس على المقعد في حال شق ما يعرف بمنطقة "العجان" عند الولادة.

وأشارت “Elle” إلى أهمية اختيار كرة ذات قُطر مناسب لطول القامة، موضحة أن الكرة ذات قُطر 65 سم تناسب النساء، اللوائي يتراوح طول قامتهن بين 155 و175 سم.

ومن المهم أيضا أن تتمتع الكرة المطاطية بالمتانة؛ حيث ينبغي أن تتراوح قدرة تحملها بين 250 و500 كجم.