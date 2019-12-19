التوب يتلألأ بالألوان الميتالك.. تعرفي على طريقة تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يتألق التوب بالألوان الميتالك البراقة ليمنح المرأة إطلالة فخمة تجعلها نجمة متلألئة في سماء الحفل. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف، أن التوب يتلألأ هذا الموسم ببريق اللون الذهبي أو الفضي ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار. وأضافت جيرلوف، أن التوب يتألق أيضا بتفاصيل جذابة أخرى كالأكمام المنتفخة أو قصّة الكتف الواحد أو خامة الساتان المفعمة بالرقة والأنوثة، مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق التوب الميتالك مع سروال جينز أو سروال جلد أو تنورة، على أن يكتسي السروال أو التنورة باللون الأسود، وذلك لخلق تباين مثير يأسر الألباب.

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