إذا كنت ترغبين في تشقير شعرك؟.. هذه النصائح تهمك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يتمتع الشعر الأشقر بمظهر جذاب يأسر الألباب، غير أنه يتعين على المرأة مراعاة بعض النقاط عند الرغبة في تشقير شعرها للحصول على النتيجة المنشودة.

وأوضح مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا، أن لون البشرة يحدد درجة اللون الأشقر المناسبة؛ حيث تغازل درجات الأشقر الدافئة المرأة ذات البشرة الفاتحة، في حين تداعب درجات الأشقر الفاتحة المرأة ذات البشرة الداكنة.

وينصح لارايا؛ المرأة ذات الشعر الداكن باختيار درجة أشقر متوسطة، موضحًا أن تشقير الشعر بمعدل يزيد عن درجتين لونيتين يجعل البشرة تبدو شاحبة.

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وأضاف لارايا أنه في بعض الحالات يكتسب الشعر الأشقر لونا يميل إلى الأصفر أو البرتقالي بسبب رواسب مختلفة كرواسب الجير والكلور من الماء أو رواسب جزيئات مستحضرات التصفيف.

وفي هذه الحالة يتعين على المرأة استخدام شامبو مخصص لإزالة اللون الأصفر؛ حيث يحتوي هذا الشامبو على صبغات بنفسجية اللون لمعادلة اللون الأصفر أو البرتقالي، وذلك وفقا لمباديء علم الألوان.

وغالبا ما يحتوي هذا الشامبو أيضا على مواد فعالة لإزالة الرواسب من فروة الرأس، ما يُعيد للشعر الأشقر بريقه الساحر.