إزالة الأتربة عن النباتات المنزلية "ضرورة".. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في أغلب الأحيان، تستقر الأتربة على النباتات المنزلية، لكن المشكلة تُكمن إذا تكوّنت طبقة سميكة من الأتربة على النباتات لما لها من الكثير من الآثار المضرة عليها، بما في ذلك إعاقة نموها.

ويمكن أن تؤدي طبقة الأتربة على الأوراق إلى خفض إنتاج النبات للطاقة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة، ويرجع هذا لأن الأوراق لم تعد قادرة على امتصاص الكمية الكاملة من أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون التي تحتاجها من أجل عملية التمثيل الغذائي.

إذن فالنصيحة هي إزالة الأتربة عن النباتات بانتظام بخرقة ناعمة وحتى أن بعض النباتات سوف تستفيد من التنظيف بحمام تنظيف بارد من حين لآخر.