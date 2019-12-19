هل تشعر بتنميل في اليدين والقدمين؟.. احذر واتبع هذه التدابير

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية، إن اضطرابات سريان الدم لها أسباب عدة مثل قلة الحركة والتغذية الخاطئة أي الإكثار من الدهون والسكر والتدخين وشرب الخمر والإصابة بالسكري.
وأوضح المركز الألماني، أن أعراض اضطرابات سريان الدم تتمثل في تقلصات باطن الساق والخدر (التنميل) وبردوة اليدين والقدمين.
ويمكن مواجهة اضطرابات سريان الدم من خلال الحمامات التبادلية (ساخن/بارد) والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث تعمل هذه التدابير على تنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى الإقلال من الدهون والسكر والإقلاع عن التدخين والخمر.
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