المخمل بالأزرق الليلي الأكثر أنوثة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تبحث المرأة عادة في عالم الأزياء والموضة عن ما يميزها ويمنحها إطلالة جذابة تناسب أحدث الصيحات وتنطق بالأناقة والفخامة.

وتشير مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو إلى أن المخمل بالأزرق الليلي يتألق في شتاء 2019/2020، إذ يمتاز بطابع فخم يكتنفه الغموض، متابعة أنه يعد أكثر أنوثة من الأسود.

وأضافت جراو أن المخمل ذا اللون الأزرق الليلي يكسو هذا الموسم الفستان والبذلة والسروال والبليزر والتوب، لافتة إلى أنه يتناغم مع الخامات المفعمة بالرقة والأنوثة كالساتان والدانتيل.

ويمكن إضفاء المزيد من الفخامة والأبهة على المظهر من خلال تنسيق المخمل باللون الأزرق الليلي مع الإكسسوارات، التي تتلألأ بالألوان الميتالك البراقة.