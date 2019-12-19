صور.. دينا فؤاد بالنقاب.. والجمهور: عن اقتناع؟

يستلزم دور دينا فؤاد في مسلسل "الاختيار"، الذي تشارك في بطولته حاليا أن تكون مرتدية النقاب، في بعض من مشاهده، وشاركت جمهورها، بصور من كواليس المسلسل، إلا أن الصور أثارت جدل متابعيها.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة "سيلفي" في المرآة لها بالنقاب الأسود، وكتبت في تعليقها على الصورة أنها من المسلسل، "نسرين عشماوي مسلسل الاختيار رمضان 2020، إنتاج: سنيرجي، تأليف: باهر دويدار، إخراج: بيتر ميمي، بطولة النجم: أمير كرارة، أحمد العوضي".

ولكن فيما يبدو، أثارت الصورة استياء وجدل بين جمهورها، فقال أحد متابعيها، "عن اقتناع النقاب ده؟"، فيما قال آخر، "متشتركيش في حاجة تشوه الدين هنبقا ذنوب جارية"، وقال آخر، "هو النقاب بقى لعبة ولا ايه؟"، وقال آخر، "طبعا وكالعاده المنتقبة هتطلع إرهابيه ومتطرفة ومتخلفة وكل حاجة وحشة في العالم".

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فيما دافع أحد المتابعين عنها قائلا، "ردي على الناس اللى كلها بتسألك أنتم هتشوهوا صورة المنقبة ولا أيه بالظبط، علشان لو كده مش هنشوفه، ونعمل مقاطعة وحملة ضده"، وبارك لها آخرين على دورها في المسلسل الجديد.