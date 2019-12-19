تعتبر المكرونة من الأكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرين، وبخاصة الأطفال والفتيات، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل مكرونة بالزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي: مقادير مكرونة بالزبادي نصف كيلو مكرونة سباجيتي مسلوقة 2 فص ثوم مفروم علبة زبادي ملح Advertisements 50 جرام صنوبر محمص زعتر جاف طريقة تحضير مكرونة بالزبادي - يخلط الزبادي مع الثوم والملح والزعتر - يضاف الخليط إلى المكرونة المسلوقة - يضاف الصنوبر على الوجه وتقدم

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