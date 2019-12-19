تعرفي على فوائد البيض لجميع أنواع الشعر

لقد فقد شعرك لمعانه وصحته ويبدو جافاً وبلا حياة . وأدى التعرض الدائم لأشعة الشمس إلى تلفهه ,تعانين من وجود الكثير من قشرة الرأس .

لحل كل هذه المشاكل نجيب عن لماذا يجب أن نجرب علاج البيض الشعر؟ فيما يلي الأسباب:

البيض غني بالمواد الغذائية الحيوية مثل البروتينات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تصنع شعيرات صحية من الداخل إلى الخارج.

يساعد في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر وزيادة معدل نمو الشعر بحيث يبدو شعرك أكثر كثافة.

لأنه غني بالمواد المغذية ، فهو يزيد من وصول الأكسجين إلى فروة الرأس وتغذيته ، مما يضيف لمعانًا صحيًا .

.تساعد الأحماض الدهنية الأساسية في البيض على ترطيب فروة الرأس وترطيب الشعر ، وبالتالي تقليل الجفاف ، والقضاء على قشرة الرأس ، وتقوية الأنسجة .

إنه يجعل ألياف الشعر أكثر مرونة ، مما يساعد في علاج مشاكل مثل الشعر الهش ، وتقسيم الأطراف .

يساعد البيض على استعادة صحة الشعر التالف عن طريق تعويض مادة الكيراتين المتأثرة وإعادة بناء هيكل جسم الشعرة .

ولكن قبل تجربة وصفات العلاج بالبيض ، يجب أن تكوني على معرفة بنوع شعرك واختيار الجزء الصحيح من البيضة وفق مايلي :

بياض البيض:

إنه مثالي للأشخاص الذين يعانون من الشعر الدهني لأنه يساعد على التحكم في إنتاج الزيت في فروة الرأس مع توفير التغذية الكافية لألياف الشعر إضافة لأن هذا جزء غني بالبروتين والمعادن .

صفار البيض:

هذا الجزء من البيضة رائع للشعر الجاف فالأحماض الدهنية الموجودة في جزء صفار البيض رائعة في تغذية الشعر الجاف والمتجعد ، فإنه يوفر أيضًا الكثير من البروتينات والفيتامينات لألياف الشعر .

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بيضة كاملة:

إذا كان لديك شعر طبيعي ، فلا يجب أن تقلقي من استخدام كامل البيضة لعلاج جميع مشاكل شعرك , مما يجعل شعرك صحيًا وجميلاً بشكل طبيعي

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