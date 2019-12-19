منى زكي تنشر صورة كلبها الجديد: شامشون فرد في عيلتنا

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بترحيبها عن انضمام فرد جديد في عائلتهم.
وظهرت منى زكي في الصورة التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة، وهي برفقة كلب صغير، الذي أشارت إليه بأنه الفرد الجديد، معلقة عليها: "شامشون فرد جديد في عائلتنا".
وتصور الفنانة منى زكي حاليًا، فيلم "العنكبوت" وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.
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