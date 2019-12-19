للمرة الأولى.. مستشفى بريطاني تقدم حجاب معقم للطبيبات المسلمات

للمرة الأولى أعلنت مستشفى بريطاني عن تقديمها "حجاب معقم" يستخدم مرة واحد للطبيبات المحجبات في إجراء هو الأول من نوعه في المملكة المتحدة.

وكان المستشفى "Royal Derby" قدم فكرة الحجاب في وقت سابق من هذا الشهر، التي طرحتها موظفة مبتدئة في الطاقم الطبي، خلال تدريباتها، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وقالت فرح رسلان، صاحبة الفكرة التي أتت إليها نتيجة الحاجة الملحة إلى إيجاد حل وسط، بين "ارتداء الحجاب" و"شغف" التواجد في غرفة العمليات، وأضافت أن الحجاب يوفر حلا لمخاوف مكافحة العدوى التي ربما تنتقل من خلال الحجاب، الذي يتم ارتداؤه على مدار اليوم.

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وأضافت رسلان، في حديثها مع "BBC Radio Derby": "كنت استخدم الحجاب نفسه طوال اليوم، في ما يبدو أنه غير مثالي لغرف العمليات.. لم أشعر بالارتياح لخلعه وكان يتم إخراجي باحترام من غرف العمليات بسبب المخاوف من انتقال العدوى".

وعادت الطبيبة المبتدئة إلى ماليزيا (حيث ولدت)، للحصول على الإلهام قبل إنشاء التصميم النهائي، واختبار مجموعة متنوعة من الأقمشة.

وقال الجراح الاستشاري، جيل تيرني، الذي أشرف على توجيه رسلان خلال فترة وجودها في مستشفى "Royal Derby"، إن خدمة "trust" كانت الأولى في تقديم الحجاب المعقم بالمملكة المتحدة. وتلقى المستشفى الثناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديم الحجاب.

ويأمل الفريق الطبي، أن تُعرض فكرة الحجاب على المستوى الوطني، ولكن NHS England قالت إن الأمر يعود إلى ثقة الأفراد.