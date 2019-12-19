بعد وفاة طفلة بسبب الإنفلونزا.. أعراض إذا ظهرت عليك مراجعة الطبيب فورا

توفيت الطفلة جنى، البالغة من العمر 4 سنوات في المنوفية، بعدما أصيبت بفيروس الإنفلونزا الموسمية العادية، ورغم أنه فيروس موسمي ينشط في الشتاء، إلا أن هناك بعض الأعراض إذا ظهرت يجب مراجعة الطبيب فورا لأخذ العلاج اللازم، سواء كانت إنفلونزا عادية موسمية، أو H1N1، والمعروفة بإنفلونزا الخنازير.

أعراض إنفلونزا الخنازير H1N1

يصيب هذا الفيروس مجرى الهواء، ولكن في بعض الأفراد، يستمر في الحركة ويصيب الرئتين، وإنه من غير المعتاد أن تصيب فيروسات الإنفلونزا الموسمية الرئتين. ويسبب فيروس H1N1 عدوى في الرئة في كثير من الأحيان وهذا هو السبب في أن بعض الناس قد انتهى بهم المطاف في وحدات العناية المركزة أو حتى يموتون من مضاعفات الفيروس.

استمرار ارتفاع الحرارة أكثر من 5 أيام.

إذا ظهرت أعراض الالتهاب الرئوي.

صعوبة في التنفس.

نهجان.

شفايف أو أطراف زرقاء.

كحة شديدة لا تتحسن مع العلاج لفترة طويلة.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

فيروسات الإنفلونزا الموسمية تصيب الخلايا التي تبطن مجرى الهواء الرئيسي والمسالك الأنفية، كل عام يمرض الناس من الأنفلونزا وكل عام يموت بعض الأشخاص أو يتم نقلهم إلى المستشفى من الأنفلونزا.

ويجب مراجعة الطبيب فورا إذا ظهرت الأعراض التالية بحسب موقع "مايو كلينك".

للبالغين

حمى أكبر من 38.5 درجة مئوية.

الحمى تدوم خمسة أيام أو أكثر أو تعود بعد فترة خالية من الحمى.

ضيق في التنفس.

الصفير.

التهاب شديد في الحلق.

الصداع.

آلام الجيوب الأنفية.

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بالنسبة للأطفال

بشكل عام، لا يحتاج طفلك إلى زيارة الطبيب لنزلات البرد. لكن اطلب رعاية طبية على الفور إذا كان لدى طفلك أي مما يلي:

حمى 38 درجة مئوية، عند المواليد الجدد حتى 12 أسبوعًا.

ارتفاع الحمى أو الحمى تدوم أكثر من يومين عند الطفل في أي عمر.

الأعراض التي تزداد سوءًا أو تفشل في التحسن.

أعراض حادة، مثل الصداع.

السعال.

الصفير.

ألم الأذن.

الغضب الشديد.

نعاس غير عادي.

قلة الشهية.

الوقاية من الإنفلونزا

تغطية الأنف والفم بمنديل عندما تسعل أو تعطس.

يجب رمي المناديل في سلة المهملات بعد استخدامه.

اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء الدافئ، خاصة بعد السعال أو العطس.

استعمال منظفات الأيدي التي تحتوي على الكحول.

تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف.

تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا وستكون حول أشخاص آخرين، فيجب عليك ارتداء قناع للوجه.