تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت وضع المكياج

القاهرة – لايف ستايل
يجب تجنب وضع المكياج او ازالته امام الاخرين فى اى حال من الاحوال حيث ان المكياج يعتبر من الخصوصيات.
فى حاله ان كنتى تريدى اصلاح المكياج فقومى بهدوء لاصلاح المكياج فى الحمام او فى مكان خاص بدون لفت الانظار.
لا تخرجى اى من ادوات التجميل امام الاخرين
لا تنظرى الى المرآه لمده طويله لتتفقدى مكياجك, البعض ينظر الى مرآه المطعم او السياره و هذه التصرفات ليست من الاتيكيت.
بالتالى لا يجوز تمشيط الشعر على المائده او فى اى مكان عام.
من الافضل استعمال بودرة شفافة فوق شفاهك عند قبول دعوه الطعام حتى لا يترك اللون أثرا على الكوب
كل مناسبه لها مكياج معين و كل وقت له مكياج معين فوضع الكثير من المكياج و استعمال الالوان الصارخه فى الصباح عند ذهابك للعمل او الجامعه هو دليل على عدم معرفتك بقواعد و اصول الاتيكيت.
المكياج فى الصباح يكون هادىء و مكياج سهره العشاء يختلف عن مكياج الافراح و يجب مراعاه تناسق الوان المكياج مع الملابس.
الاميرات و الملكات لا يستعملن مكياج زائد عن الحد و هذا هوالمطلوب فى اتيكيت وضع المكياج
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