تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت وضع العطر

وضع العطر ليس الغرض منه لفت الانتباه و يجب ان لا يشم احد رائحه العطر الخاص بك ان كان على بعد اكثر من خطوتين منك و لا تجعلى كل شىء تلمسيه

العطر يرتبط ارتباطا حتميا بالمناسبه التى ستذهبين اليها فعلى سبيل المثال يمنع وضع العطور النفاذه فى الجامعه او العمل و تكون كميه العطر المستخدمه اقل فى حاله دخول المستشفيات و العيادات سواء للزياره او للكشف و كذلك اماكن العباده.

بعض النساء - و الرجال احيانا - يستعملوا عطرا نفاذا بكميات كبيره لدرجه ان هواء الغرفه يمتلىء برائحه العطر بمجرد دخولهم و كل شىء يلمسونه يصبح برائحه عطرهم. و هذا دليل على عدم معرفتهم بقواعد الاتيكيت.

لنصل لتلك النتيجه يجب استعمال عطر هادىء و بكميات مناسبه و ملاحظه ان العطر القديم خواصه تتغير بعد فتره فالعطور لها مده صلاحيه.

لا يتم وضع العطر امام العامه فى اى حال من الاحوال و عند وضع العطر يتم رشه على اماكن النبض فقط وهى الرسغين من الداخل و خلف اسفل الاذنين فالعطر يختلف عن بخاخ الجسد.

Advertisements

كل مناسبه لها عطر مختلف فالعطر الذى يتم استعماله عند الذهاب للجامعه ليس نفس العطر المستخدم فى الافراح وكلاهما يختلف عن العطر الذى يتم وضعه للزوج او الزوجه .

يجب مراعاه تضارب الروائح فلا تستعملى معطر للجسد و عطر من نوع اخر و كريم من نوع ثالث. الافضل فى تلك الحاله استعمال مجموعه واحده.

قد يهمك أيضا:

أهم قواعد الإتيكيت التي يجب اتباعها في بيئة العمل

5 قواعد للاتيكيت عند اجتماع عائلتك حول "مائدة الطعام"