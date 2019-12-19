اتيكيت نزول البحر و حمام السباحه فى المصايف

لمنع الارتباك يفضل تحضير و تجهيز كل شىء نحتاجه قبل السفر بفتره كافيه سواء ادوات شخصيه او ملابس و من الافضل تدوين ما سنحتاجه معنا حتى يتسنى لنا مراجعته.

يجب معرفه شروط و قواعد المكان الذى سنذهب اليه بعض الاماكن تكون مختلطه و هناك اماكن يتم فيها فصل النساء عن الرجال و اماكن اخرى يكون لكل جنس فتره زمنيه معينه لاستعمال حمام السباحه , كما ان الاماكن تختلف فى شروط الملابس المناسبه لاستعمال حمام السباحه فيجب الاستعلام من الفندق او اداره الشاطى او القريه السياحيه حتى لا نتفاجىء بشرط لا نتوقعه.

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بالنسبه للملابس ان كنتى محجبه فبالنسبه للشواطىء ابتعدى عن الاقمشه الخفيفه و الرديئه فتلك الانواع تؤدى لالتصاق الملابس على الجسم مما يعطى منظرا ملفتا يفقد الحجاب وقاره و الافضل هو المايوه الشرعى او ملابس غامقه موحده اللون و تكون الخامه لا تمتص الماء.

يمنع نزول حمام السباحه او البحر اثناء ارتداء الاكسسوارات او بعد وضع الكريم على الجسم بل يجب الانتظار قليلا حتى يمتص الجلد الكريم حتى لا تتلوث المياه.

بعد الخروج من الماء يجب تجفيف الجسم مباشره و يتم ارتداء ملابس مخصصه للشاطىء

حمام السباحه او الشاطىء ليس ملك لنا بل هو للجميع فمن الافضل الالتزام بمساحه معينه داخل و خارج الماء و ترك مساحه من الحريه و الخصوصيه لباقى الزوار فعند الجلوس نراعى ترك مساحه كافيه.

هناك فرق بين المرح و ازعاج الاخرين فرش الماء و رش الرمال مرفوض خاصه فى الشواطىء المزدحمه كما يجب تجنب الجرى وسط الزوار او الصراخ او تأنيب الاطفال و عند المرور يجب تجنب المساحات المخصصه للزوار الاخرين.

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يتم تجنب النظر مباشره لمن حولنا او مراقبتهم او التصنت عليهم فهذه العادات ليست من الاتيكيت.

بحسب المكان بعض الاماكن يسمح فيها باصطحاب الطعام و هنا ننبه على ترك المكان نظيفا و يفضل ان يكون الطعام خفيفا ليس ذو رائحه نفاذه.

عند التقاط الصور على حمام السباحه او الشاطىء من الافضل مراعاه خلفيه تحنبا لظهور الغرباء فيها فالبعض لا يريد ان يتم التقاط صوره له على الشاطىء.

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