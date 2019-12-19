بالأسماء - تحذير ألماني من تناول أدوية التخسيس: لها آثار جانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تَعد أدوية التخسيس بإنقاص الوزن في وقت قصير، غير أن الهيئة الألمانية لاختبار السلع ترى أنه ليس هناك دليل يثبت صدق هذه الوعود، بل أن هذه الأدوية غالبا ما تترتب عليها آثار جانبية.

وتوصلت الهيئة لهذه النتيجة بعد إجراء اختبارات على 13 نوعا من أدوية التخسيس.

وأظهرت نتائج الاختبارات أن الأدوية المحتوية على العقار "أورليستات" و"شيتوزان" و" ليراجلوتايد" لها مفعول ضئيل، كما تترتب عليها آثار جانبية مثل الغثيان والإسهال.

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وأشارت الهيئة إلى أن الأدوية، التي تكون على شكل مسحوق يتم تقليبه في الماء، والتي تحل محل وجبة أو أكثر في اليوم، يمكن أن تترتب عليها آثار جانبية أيضا كالإمساك.

وحذرت الهيئة من تناول أدوية التخسيس المحتوية على العقار " أمفيتامين"، وذلك بسبب خطر الإدمان والآثار الجانبية الوخيمة مثل خفقان القلب والاضطراب والدوار وصعوبات النوم.

وبشكل عام، تنصح الهيئة بإنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة بدلا من اللجوء إلى أدوية التخسيس.