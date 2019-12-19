من بينها السبانخ والكرنب.. مأكولات تحميك من ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب، إن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية؛ ويحمي من الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف وألزهايمر. وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية أوميجا 3 كالسلمون والماكريل والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون. وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز.

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