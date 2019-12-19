محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"independentarabia".
الحمل:
لا تخلط بين الأمور الشخصية والمهنية اليوم في العمل، وكن أكثر جدّيةً. والسعادة لا تفارقك طالما أنت برفقة الحبيب اليوم.
الثور:
تشعر أن الأزمة المالية التي كنت تمر بها إلى زوال. لا تكن كثير الإنفعال تجاه الحبيب اليوم.
الجوزاء:
يومك جيّد خاصةً من ناحية العلاقات والتعاون داخل العمل. وعاطفيا لا يفارقك الشعور بأن الحبيب يخفي عنك أمراً ما.
العذراء:
مشروع هام يظهر بشكل مفاجئ وتسعى جاهداً للحصول عليه. ولا يناسبك تردّد الشريك الدائم إذ تشعر أنه لم يحسم أمره بعد.
الأسد:
تباشر أعمالك منذ الصباح الباكر وتسعى إلى إنهاء العمل بأسرع وقت ممكن. وعاطفيا تشارك الحبيب لحظات حلوة اليوم.
السرطان:
موقف تتعرض له اليوم يغيّر نظرتك تجاه شخص ما يعمل معك. عاطفيا أخيراً تجد الوقت المناسب لتصارح الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه.
القوس:
لا تستخف بقدراتك وكن أكثر ثقةً بنفسك اليوم. أما الحبيب موجود إلى جانبك ويدعمك بكل مواقفك خلال هذه الفترة.
العقرب:
تسعى إلى كسر الروتين في العمل وإجراء بعض التغييرات. ويزداد تألقك خلال هذه الفترة الأمر الذي يجذب الكثير من المعجبين.
الميزان:
تمر الفرص مرور السحاب لذلك حاول ألا تدع أي فرص تفوتك اليوم. لا مجال للتراجع الآن وعليك أن تكون حازماً وحاسماً.
الجدي:
لا ترهق نفسك اليوم ولا تسمح للآخرين بالاتكال عليك في إتمام أمورهم. وتتميز بطيبة قلبك والحبيب يعشق هذه المواصفات فيك.
الدلو:
يعرض عليك اليوم العديد من الاقتراحات الهامة فحاول أن تدرسها جيّداً. ولا تستسلم وتابع البحث عن الشريك الذي تستحقه فعلاً.
الحوت:
تفرض سيطرتك على أمور العمل وتكسب احترام المحيط. أما عاطفيًا اسمح للحبيب بالتقرب منك أكثر و شاركه همومك وأفكارك وأحلامك.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج وحظك اليوم 19/12/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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