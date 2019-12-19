توقعات الأبراج وحظك اليوم 19/12/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"independentarabia".

الحمل:

لا تخلط بين الأمور الشخصية والمهنية اليوم في العمل، وكن أكثر جدّيةً. والسعادة لا تفارقك طالما أنت برفقة الحبيب اليوم.

الثور:

تشعر أن الأزمة المالية التي كنت تمر بها إلى زوال. لا تكن كثير الإنفعال تجاه الحبيب اليوم.

الجوزاء:

يومك جيّد خاصةً من ناحية العلاقات والتعاون داخل العمل. وعاطفيا لا يفارقك الشعور بأن الحبيب يخفي عنك أمراً ما.

العذراء:

مشروع هام يظهر بشكل مفاجئ وتسعى جاهداً للحصول عليه. ولا يناسبك تردّد الشريك الدائم إذ تشعر أنه لم يحسم أمره بعد.

الأسد:

تباشر أعمالك منذ الصباح الباكر وتسعى إلى إنهاء العمل بأسرع وقت ممكن. وعاطفيا تشارك الحبيب لحظات حلوة اليوم.

السرطان:

موقف تتعرض له اليوم يغيّر نظرتك تجاه شخص ما يعمل معك. عاطفيا أخيراً تجد الوقت المناسب لتصارح الحبيب بحقيقة مشاعرك تجاهه.

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القوس:

لا تستخف بقدراتك وكن أكثر ثقةً بنفسك اليوم. أما الحبيب موجود إلى جانبك ويدعمك بكل مواقفك خلال هذه الفترة.

العقرب:

تسعى إلى كسر الروتين في العمل وإجراء بعض التغييرات. ويزداد تألقك خلال هذه الفترة الأمر الذي يجذب الكثير من المعجبين.

الميزان:

تمر الفرص مرور السحاب لذلك حاول ألا تدع أي فرص تفوتك اليوم. لا مجال للتراجع الآن وعليك أن تكون حازماً وحاسماً.

الجدي:

لا ترهق نفسك اليوم ولا تسمح للآخرين بالاتكال عليك في إتمام أمورهم. وتتميز بطيبة قلبك والحبيب يعشق هذه المواصفات فيك.

الدلو:

يعرض عليك اليوم العديد من الاقتراحات الهامة فحاول أن تدرسها جيّداً. ولا تستسلم وتابع البحث عن الشريك الذي تستحقه فعلاً.

الحوت:

تفرض سيطرتك على أمور العمل وتكسب احترام المحيط. أما عاطفيًا اسمح للحبيب بالتقرب منك أكثر و شاركه همومك وأفكارك وأحلامك.